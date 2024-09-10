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İzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketinin akabinde gelen balık ölümleri ve kötü koku İzmir'in üzerine kâbus gibi düştü. Uzmanlar ölü balıklardan uzak durulması gerektiğini söyleseler de bazı vatandaşların balıkları topladığı görüldü.

İzmir Bayraklı ve Karşıyaka sahillerinde 20 Ağustos'ta binlerce ölü balığın kıyıya vurmaya başlaması ve beraberinde kentte kötü kokunun hakim olmasının ardından, denizdeki kirliliğin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - 1. Resim

Bugün de Karşıyaka ilçesine bağlı Aksoy ve Bayraklı ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde ölü balıkların kıyıya vurmaya devam ettiği görüldü. Ölü balıklar deniz yüzeyine çıkarken, kente yayılan kötü koku ise etkisini sürdürüyor. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.

İzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - 2. Resim

ÖLÜ BALIKLARI TOPLUYORLAR

Öte yandan balık ölümlerinin yaşandığı ilk günden itibaren yetkililerin yaptığı uyarıya rağmen, Bayraklı sahil kesiminde bazı vatandaşların kıyıya vuran ölü balıkları elleriyle topladıkları görüldü.

İzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - 3. Resim

BÜYÜKŞEHİR'E CEZA KESİLDİ

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğüne 1 milyon 858 bin TL para cezasının kesildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.

İzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - 4. Resim

"KOKU ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Kentte oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu dile getiren bölge sakini Aykut Şimşek, "1990 yılından beri buradayım. Balık ölümleri çevreyi ve bizi olumsuz etkiliyor. Koku çok rahatsız ediyor, yürümekte zorlanıyoruz. Akşam sahilde yürüme planımız vardı ama planımızı kokudan dolayı iptal ettik” sözlerine yer verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kıyıya vuran ölü balıkların toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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