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İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğine 21 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de DEM Parti&#039;nin Nevruz etkinliğine 21 gözaltı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de, DEM Parti'nin 17 Mart'ta düzenlediği Nevruz etkinliğine ilişkin, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından 17 Mart'ta düzenlenen Nevruz etkinliği ile ilgili kamera kayıtları incelemesinde, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 21 kişinin etkinlik sırasında suç unsuru slogan attığı tespit edildi.

Şüphelilerden bazılarının da ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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