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İzmir'de grev sona erdi! Belediye ve işçiler anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de grev sona erdi! Belediye ve işçiler anlaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı ve yaşanan grev sona erdi. Sendika, %30 zam ve %19'luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı. Belediye ilk 6 ay için zam teklifini yüzde 29,16'dan yüzde 30'a, ikinci 6 ay için ise yüzde 10'dan yüzde 19'a yükseltti. İşçiler yapılan son teklifi kabul etti.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 66 BİN TL OLDU

İşçilerin büyük bölümünün teklifi kabul etmesinin ardından bir hafta süren grev son buldu. Anlaşmaya göre en düşük belediye işçisi maaşı 66 bin liraya yükseldi. En yüksek maaş ise 81 bin liraya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitmişti. 7 gündür devam eden grevde, işçiler yaptıkları yürüyüş ve toplantılarla, eylemlerinde attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalışmıştı. Diğer yandan, başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği İzmir'de, ulaşımla birlikte çöplerin de toplanmaması da vatandaşı mağdur etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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