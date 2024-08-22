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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöplüğe döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi&#039;nde kriz! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöplüğe döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 60'ı aşkın temizlik işçisinin iş bıraktı. Kent genelinde 2 gündür çöpler toplanmazken, cadde  ve sokaklarda dağ gibi çöp birikti. Sıcak havanın da etkisiyle etrafa yayılan kötü kokular, hem esnafı hem de vatandaşı bezdirdi. 

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 60'dan fazla temizlik işçisi, talep ettikleri vasıflarını alamamaları sebebiyle 2 gündür iş bırakma eylemine başladı. İşçilerin eylemi sebebiyle merkezi yerlerden biri olan Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler birikti. Biriken çöpler, havanın da sıcak olmasıyla etrafa kötü koku yaymaya başladı. Çevre sakinleri ise kötü kokudan ve kirlilikten rahatsız olduklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöplüğe döndü - 1. Resim

"GEREKİYORSA BİZ KALDIRACAĞIZ"

Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafın belirli saatlerde çöplerini dışarıya çıkardığını ama 2 gündür çöplerin toplanmadığını dile getiren esnaf Murat Karaağaç, “Çöpler 2 gündür dehşet bir koku saçmaya başladı. Bayraklı'dan gelen bir koku var. Bir de böcek sorunu var. Bu çöpler böcekleri daha da artırıyor. Müşterilerimiz rahatsız oluyor. Çöpleri görüp de kalkan müşterilerimiz oluyor. Gerekiyorsa çöpleri biz kaldıracağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöplüğe döndü - 2. Resim

"ÇEVREYE RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU VERİYOR"

Bölge sakini Erkan Bozkurt ise “Şu anda Alsancak'ın göbeğinde çöp problemi var. Sendikayla işçiler arasında bir toplu sözleşme anlaşmazlığı olduğu için toplanılmıyor. Alsancak halkı da mağdur. Güneş bastığı zaman içindeki çöpler çevreye rahatsız edici bir koku veriyor. Böyle devam ederse köpekler, kediler çöpleri deşeleyecek” ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöplüğe döndü - 3. Resim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöplüğe döndü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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