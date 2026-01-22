Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı İzmir’de sağanak sonrası caddeler göle döndü. Sağanak nedeniyle Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde taşkınlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşların görüntüleri korkuttu. İşte sağanak alarmı devam eden kentten manzaralar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Karabağlar, Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı bölgelerde yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlarda yollarda mahsur kaldı.

İzmir’de ‘sağanak’ çıkmazı! Biri derede biri korkulukta mahsur kaldı

KORKULUKLARDA KORKUTAN MÜCADELE

Karabağlar Sanayi bölgesinde dere taşması sonrası yol su altında kalırken, bir kişinin suya kapılmamak için demir korkuluklara tutunduğu anlar, yürekleri ağza getirdi.

DERE YATAĞINDA MAHSUR KALDI

Sağanak yağış, sabah da gök gürültülü olarak devam etti. Konak ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Yeşildere Meles Çayı'na hurda toplamak için giren 43 yaşındaki C.Ç., aniden bastıran yağışla birlikte suyun içinde mahsur kaldı. Dere ortasında mahsur kalan adamı görenleri ihbarda bulundu. C.Ç., gelen ekiplerin yardımıyla yukarı çıkarıldı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan C.Ç., güvenli bölgeye alındı. C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

METREKAREYE 26,4 KİLOGRAM YAĞIŞ

İzmir’de etkili olan sağanak sonrasında kent genelinde metrekareye 26,4 kilogram yağış düştü. En fazla yağış Çeşme'de 56,6 kilogram olarak ölçülürken, Karaburun'da 29,5, Narlıdere'de ise 22,6 kilogram yağış kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ise 155 ihbar ulaştı.

Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Gaziemir, Çiğli ve Menemen olmak üzere yağıştan etkilenme riski bulunan bölgelerde yağmur suyu ızgaraları temizlendi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kuzey Ege’de rüzgar Çarşamba öğle saatlerinden sonra güneyden, Perşembe öğle saatlerinde ise kuzeyden esecek.

Güney ve güneydoğudan 6-8 bofor, güneyde yer yer 9 bofor kuvvetinde olacak. Güney Ege’de rüzgar Çarşamba sabah saatlerinden itibaren güneyden öğle saatlerinden itibaren kuzeyden esecek ve 7-9 bofor kuvvetinde olacak.

Fırtınanın kuzeyde Perşembe öğle saatlerinden sonra, güneyde ise akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Valilik, verileri paylaşarak muhtemel ulaşım aksamaları ve yerel hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olması için uyardı.

