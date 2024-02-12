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    • İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı! Saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'e saldıran zanlı yakalandı. Saldırgan kadının sevgilisi çıktı.

    Soğukta üşmesin diye aldığı son müşterisi tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'nin olayı gündemde sıcaklığını korurken, İzmir'de başka bir taksici saldırıya uğramıştı. Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'e saldıran zanlı yakalandı. Saldırganın kim olduğu belli oldu.

    TAKSİCİYE SALDIRAN ŞAHIS YAKALANDI

    İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından saldırıya uğradı. Öldüresiye darp edilen genç taksici, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Darp raporu alan Özer'e saldıran şahıs polisin operasyonuyla saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

    İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı! Saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

    SALDIRGAN SEVGİLİSİ ÇIKTI

    Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, şahsın kimliğini tespit etti. Araca binen kadın müşterinin sevgilisi olduğu iddia edilen M.A. (26), Bornova’da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. M.A. ifade için emniyete götürüldü.

    İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı! Saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Meydana gelen saldırı anı ise takside bulunan araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, Kaya Özel'in aracına bir kadın müşteriyi aldığı, kadının "durma, devam et" dediği, daha sonra kadının inmek için kapıya yöneldiği ve bu sırada taksi sürücüsünün durduktan sonra saldırıya uğradığı görüntülere yansıdı.

    İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı! Saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

    SOĞUKTA ÜŞÜMESİN DİYE...

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açılmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede, Aysal için hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı! Saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
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