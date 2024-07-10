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Japon deprem uzmanı Türkiye'de 7,5 şiddetinde deprem ve tsunami bekliyor

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Japon deprem uzmanı Türkiye&#039;de 7,5 şiddetinde deprem ve tsunami bekliyor
Kahramanmaraş, Deprem Riski, Tsunami, Haber

Gündem Haberleri

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük enerji toplayan Doğu Anadolu'nun batı kolundaki fay hattında deprem meydana gelmesi halinde, bunun 7,5 şiddetinin üzerinde olacağını açıkladı. Öte yandan böyle bir deprem olması halinde Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da iç kesimlere kadar ulaşabilecek şiddetli bir tsunamiyle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye için beklenen büyük riski açıkladı.

7,5 ŞİDDETİNDE DEPREM VE TSUNAMİ BEKLİYOR!

Doğu Anadolu'nun Akdeniz'e ulaşan fay hattında herhangi bir deprem olmadığını belirten Moriwaki, biriken bir enerjiyi işaret etti.

TGRT Habere konuşan Moriwaki, bu birleşme fay hattının patlaması halinde 7,5 şiddetinin üzerinde bir deprem beklediğini açıkladı.

Moriwaki, bu depremin olması halinde Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da şiddetli bir tsunaminin yaşanabileceğini ifade etti.

VATANDAŞLAR UYARILARA DİKKAT ETMELİ

Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu söyleyen Moriwaki, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu bölgede 6 şiddetli deprem bile oldukça riskli. Bu yüzden bir an önce burada hem devlet hem belediye hem de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.

Mutlaka her evde deprem çantası olmalı. Deprem sırasında merdivenlerden kaçmak yerine evde güvenli bölge oluşturulmalı.

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