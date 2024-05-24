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Kaçak 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tiny House, Kaçak Yapı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları yıkmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve mülk sahipleri arasında arbede çıktı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarım arazilerinde tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, geçtiğimiz zaman çerçevesinde muhtarlıklara genelge göndermişti.

KAÇAK YAPILAR İÇİN YIKIM KARARI

Genelgenin ardından Saros Körfezi’nde bulunan 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımına başlandı. 50'den fazla 'tiny house' ve kaçak yapının yıkıldığı bölgede yıkım çalışmaları devam ediyor. Tarım arazilerinin üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığı esnada, yapı sahipleri ve jandarma arasında arbede yaşandı. Jandarmaya zorluk çıkaran bazı kişilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaçak 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı - 1. Resim

Jandarma ekiplerince kelepçelenen mülk sahiplerinden Kadir Akkaya, ruhsatlı plakalı karavanının olduğunu ve buna rağmen yıkıldığını ifade ederek, "Danişment köyünde bulunan özel mülkümüze plakalı ruhsatlı karavanlarımızı yıkmak ve yaşam hakkımızı elimizden almak için Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatı ile mahkemeyi hiçe sayarak usulsüz tebligat yaparak zor kullanarak haklarımızı hiçe sayıyorlar" dedi.

Kaçak 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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