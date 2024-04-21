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Kadın kıyafetiyle okul çıkışlarına giden adam hastaneye yatırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadın kıyafetiyle okul çıkışlarına giden adam hastaneye yatırıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da bir şahsın kadın kılığına girerek okul çıkışlarına gittiği ihbarı yapıldı. Ekipler, şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç. olduğunu tespit etti. Şahsın geçtiğimiz yıl da ramazan ayında kadın kılığına girerek kadınlarla namaz kıldığı belirlendi. H.Ç. hastaneye sevk edildi.

Burdur 'kadın kılığına giren adamı' konuşuyor. Sosyal medya platformlarında "kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş, dikkat edelim" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şahsın H.Ç. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Emniyette psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 20 Nisan'da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, burada tedavi altına alındı.

Kadın kıyafetiyle okul çıkışlarına giden adam hastaneye yatırıldı - 1. Resim

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KADINLARIN ARASINDA NAMAZ KILMIŞ

H.Ç. isimli şahsın geçtiğimiz yıl ramazan ayında bir camiye kadın kılığında girerek teravih namazını kadınların arasında kıldığı, kadınlardan birinin durumu fark edip H.Ç.’yi polis ekiplerine şikayet ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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