Kadın kıyafetiyle okul çıkışlarına giden adam hastaneye yatırıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Burdur'da bir şahsın kadın kılığına girerek okul çıkışlarına gittiği ihbarı yapıldı. Ekipler, şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç. olduğunu tespit etti. Şahsın geçtiğimiz yıl da ramazan ayında kadın kılığına girerek kadınlarla namaz kıldığı belirlendi. H.Ç. hastaneye sevk edildi.
Burdur 'kadın kılığına giren adamı' konuşuyor. Sosyal medya platformlarında "kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş, dikkat edelim" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda şahsın H.Ç. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Emniyette psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 20 Nisan'da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, burada tedavi altına alındı.
KADINLARIN ARASINDA NAMAZ KILMIŞ
H.Ç. isimli şahsın geçtiğimiz yıl ramazan ayında bir camiye kadın kılığında girerek teravih namazını kadınların arasında kıldığı, kadınlardan birinin durumu fark edip H.Ç.’yi polis ekiplerine şikayet ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı