Kadın kıyafetiyle okul çıkışlarına giden adam hastaneye yatırıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Nisan 2024 20:05 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 20:05 - Güncelleme:

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Burdur'da bir şahsın kadın kılığına girerek okul çıkışlarına gittiği ihbarı yapıldı. Ekipler, şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç. olduğunu tespit etti. Şahsın geçtiğimiz yıl da ramazan ayında kadın kılığına girerek kadınlarla namaz kıldığı belirlendi. H.Ç. hastaneye sevk edildi.