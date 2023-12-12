'Kafkametler'in kayıp mürettebatından 24 gündür iz yok

12 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:08

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da şiddetli fırtına çıkmış, Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi mendireğe çaprtıktan sonra batmıştı. Kayı 7 kişilik mürettebatın arama çalışmaları ise 24 gündür karadan, havadan ve denizden sürdürülüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli, botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama yapıyor.

NENE HATUN GEMİSİ DE DEVREDE

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip Nene Hatun gemisi de destek veriyor. Suyun balçık ve kumla kaplı olmadığı bölgede, geminin yaşam alanlarına girebilecek her yerde arama yapan dalgıçlar, dış ve iç mendirek ile mağara ve mağaracıklarda çalışma yürütüyor. Deniz yüzeyi karadan da ekiplerce gözetleniyor.

SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.