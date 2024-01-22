Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

22 Ocak 2024 06:22 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 06:27

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 3,6 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş güne depremle uyandı. Son sarsıntıya ilişkin AFAD verileri paylaştı. Merkez üssü Nurhak olan deprem saat 06:07 sularında yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak duyuruldu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.