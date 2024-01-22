Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Saat 06:07 sularında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 3,6 İLE SALLANDI
Kahramanmaraş güne depremle uyandı. Son sarsıntıya ilişkin AFAD verileri paylaştı. Merkez üssü Nurhak olan deprem saat 06:07 sularında yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak duyuruldu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi