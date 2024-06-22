Kahvaltı sofrasında dehşet! Başından tabancayla vuruldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aile üyelerinin bir araya geldiği kahvaltı sofrasında başından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, feci olay Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

EVDEN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Olayda yabancı uyruklu C.R. (24) ve aile üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Evden silah seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞLU VE KARDEŞİ EMNİYETTE

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise başından tabanca ile vurulan ve ağır yaralanan C.R. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R'nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.