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Kahvaltı yaparken faciayı yaşamıştı! Acı haberi belediye başkanı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahvaltı yaparken faciayı yaşamıştı! Acı haberi belediye başkanı verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin eve girmesi sonucu kahvaltı yaparken ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Kayabaş Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde meydana gelmişti. Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki 45 ADM 183 plakalı otomobil, Kayabaş Mahallesi'nde kavşağa geldiğinde Feyyaz Karacan'ın evine girmişti.

Kazada evde kahvaltı yapan ve Muratpaşa Belediyesi Özel Kelam Müdürlüğünde görevli olan Feyyaz Karacan ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Feyyaz Karacan'dan acı haber geldi. Karacan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahvaltı yaparken faciayı yaşamıştı! Acı haberi belediye başkanı verdi - 1. Resim

ACI HABERİ BELEDİYE BAŞKANI VERDİ

Karacan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Özel Kalem Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz, kardeşimiz Feyyaz Karacan'ı elim bir kaza sonucu günlerdir süren yaşam mücadelesinin ardından kaybettik. Feyyaz kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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