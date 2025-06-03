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Kamyon çalan kadın tehlike saçtı, sürücü suçüstü yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeki bir kamyonu çalan kadın şüpheli, çok geçmeden kaza yaptı. Araç sahibi ve çevredekilerin kamyonun içinde yakaladığı şüpheli yaşadığı şok yüzünden konuşamazken, ehliyetinin de olmadığı anlaşıldı.

Dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesinde enteresan bir olay meydana geldi.

İddiaya göre ehliyetsiz kadın, sokak üzerinde park halindeki kamyonun içine girerek aracı çalıştırdı ve uzaklaşmaya başladı.

Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kadın, olay yerine gelen kamyon sahibi tarafından araç içinde yakalandı.

Kamyon çalan kadın tehlike saçtı, sürücü suçüstü yakaladı - 1. Resim

"SEN NASIL BU ARACI ÇALIYORSUN!"

Kamyon sahibi, yaşadığı şokun ardından kadına, "Sen nasıl bu aracı çalıyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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