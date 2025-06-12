Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kanyondan düşen taş 3 yaşındaki Rüzgar'ı öldürdü! Cenazede kahroldular

Kanyondan düşen taş 3 yaşındaki Rüzgar'ı öldürdü! Cenazede kahroldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kanyondan düşen taş 3 yaşındaki Rüzgar&#039;ı öldürdü! Cenazede kahroldular
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yamaç Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne ve babanın oğullarının tabutuna dokunarak son vedası yürekleri dağladı.

Geçtiğimiz 9 Haziran günü öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle birlikte kanyonda gezen Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti.

Kanyondan düşen taş 3 yaşındaki Rüzgar'ı öldürdü! Cenazede kahroldular - 1. Resim

İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük çocuk, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Kanyondan düşen taş 3 yaşındaki Rüzgar'ı öldürdü! Cenazede kahroldular - 2. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Yamaç için Fethiye Merkez Ertuğrul Gazi Camii'nde öğle namazını müteakip çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı kılındı. Acılı anne Duygu Çetin ve baba İsmail Çetin ayakta durmakta güçlük çekerken uzun süre tabutun başında bekledi. Cenaze namazının ardından minik Yamaç, dualar eşliğinde Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kanyondan düşen taş 3 yaşındaki Rüzgar'ı öldürdü! Cenazede kahroldular - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortaokulda vahşet! Öğretmen öğrencilerinin gözü önünde öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şile sahilde bulundu, ekipler harekete geçti! Komandolar inceleyecek - GündemŞile sahilde bulundu, ekipler harekete geçti!3 çocuk annesiydi! Son günlerin korkulu rüyası onu canından etti - GündemSon günlerin korkulu rüyası onu canından ettiİzmir'de kriz bitti, Başkan Tugay'dan '130 bin TL' resti: Toplu çıkarma... - GündemBaşkan'dan '130 bin TL' resti! Toplu çıkarma...İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar serbest bırakıldı - GündemTürk aktivistlerin akıbeti belli olduÜnlü Azeri iş adamının oğlu İstanbul'da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı: 1000 kişi katıldı - GündemÜnlü iş adamının oğlu İstanbul'da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı2 haftadır kayıptı, bulunduğu yer hayrete düşürdü - Gündem2 haftadır kayıptı, bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...