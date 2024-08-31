Karabük sele teslim! Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar su altında kaldı

Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerleri sular altında kaldı. Bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, metrekareye 45 kg yağış düştüğü ifade edildi.

Karabük’te etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Karabük’te akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. 100. Yıl Mahallesi’nde ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü. Kent merkezinde birçok noktada su baskını yaşandı. Bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

METREKAREYE 45 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Metrekareye 45 kg yağış düştüğü ve şu ana kadar 110 su bakını ihbarı yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.