Karabük'te ters yöne giren ticari araç faciaya davetiye çıkardı

Karabük-Ankara karayolu istikametinde hafif ticari aracın ters yönden gittiğini görenler, gözlerine inanamadı. Faciaya davetiye çıkaran sürücü, şeridinde gidenleri de tehlikeye attı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren hafif ticari aracın sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eskipazar-Gerede karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde ters yönden hızla giden hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

Şans eseri kazaya neden olmadan ilerleyişini sürdüren hafif ticari, Ankara yönüne giden otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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