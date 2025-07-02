Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Karikatür skandalı! Leman'a 2. soruşturma: Mali suçlar inceleyecek

Karikatür skandalı! Leman'a 2. soruşturma: Mali suçlar inceleyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karikatür skandalı! Leman&#039;a 2. soruşturma: Mali suçlar inceleyecek
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan karikatür infiale neden oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef alan karikatür sonrası dergiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırıldı.

Karikatür skandalı! Leman'a 2. soruşturma: Mali suçlar inceleyecek - 1. Resim

"YURT DIŞINDAN MALİ DESTEK ALIP ALMADIKLARI TESPİT EDİLECEK"

Dergiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldı.

Karikatür skandalı! Leman'a 2. soruşturma: Mali suçlar inceleyecek - 2. Resim

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen soruşturma sırasında şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kenan İmirzalıoğlu ‘A.B.İ’ dizisiyle dönüyor! Afişi ortaya çıktı, kanalı da belli…Dededen kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe Köse’nin cansız bedenini erkek arkadaşı buldu - GündemAyşe Köse’nin cansız bedenini erkek arkadaşı bulduErdoğan ve bakanlar yapay zekayla canlandırıldı! Sosyal medyada gündem olan video - GündemErdoğan ve bakanlar yapay zekayla canlandırıldı!İstanbul'da görülen kenenin türü belirlendi! Uzmandan açıklama: 'Rhipicephalus" tehlike oluşturmuyor - Gündemİstanbul'da görülen kenenin türü belirlendiTürk sanayii için önemli bir isimdi! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti - GündemÜnlü iş adamı hayatını kaybettiÖzgür Özel'in 'cunta' çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki - GündemAK Parti'den zehir zemberek tepkiBakan Yumaklı son durumu paylaştı: 6 yangın kontrol altında, 2'sinde mücadele sürüyor - GündemYüreğimizi yakan yangınlarda son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...