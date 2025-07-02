Karikatür skandalı! Leman'a 2. soruşturma: Mali suçlar inceleyecek

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan karikatür infiale neden oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef alan karikatür sonrası dergiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırıldı.

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"YURT DIŞINDAN MALİ DESTEK ALIP ALMADIKLARI TESPİT EDİLECEK"

Dergiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen soruşturma sırasında şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."