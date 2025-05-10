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Karta kesilen '2 liralık komisyon' mahkemelik etti! İstenen ceza belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marketteki alışverişini kredi kartıyla ödemek isteyen ancak kendisinden '2 liralık komisyon ücreti' istenen vatandaş ile esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirinden şikayetçi olunca olay mahkemeye taşındı.

İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz yıl 10 Haziran'da bir marketten kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyen Ramazan D., kendisinden 2 lira komisyon ücreti talep edilince market sahibiyle tartışmaya başladı. Ramazan D., "Tefeci misin, dolandırıcı mısın?" diyerek işletme sahibi Hatice Ü.'ye sert tepki gösterdi. İşletme sahibi ise bu sözlere küfürle karşılık verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ramazan D., market sahibine "Senin kafanı keserim, seni öldürürüm, sen kimsin lan" şeklinde tehditlerde bulundu. Olaydan sonra polis tarafından marketin güvenlik kameraları incelendi ve görgü tanıklarının beyanlarıyla dosyaya delil olarak eklendi. Görüntülerde Ramazan D.'nin marketten uzaklaştırılmasına rağmen tekrar dönerek Hatice Ü.'ye yönelik sözlü saldırıda bulunduğu ve restoran önünde tekrar kavgaya karıştığı tespit edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar uzlaşmayı reddedince iki şüpheli hakkında da 'basit tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

4 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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