Kartal'da feci yangın! Otomobil alev alev yandı

15 Aralık 2023 22:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 22:49

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kartal'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Çarşı Mahallesi, Tepebayırı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Hyundai marka araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.