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    Kartal'da feci yangın! Otomobil alev alev yandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kartal&#039;da feci yangın! Otomobil alev alev yandı
    Kartal, Otomobil, Yangın

    Kartal'da seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

    Kartal'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

    Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Çarşı Mahallesi, Tepebayırı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Hyundai marka araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

    ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

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