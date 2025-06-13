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Kask takmadı, metrelerce sürüklendi! Hatay'da dikkat çeken kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kask takmadı, metrelerce sürüklendi! Hatay&#039;da dikkat çeken kaza
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da karşı yöne geçen bir motosikletli kazaya sebep oldu. Çarpışmamak isterken kaza yapan diğer motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Cadde üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçen başka bir motosikletliyle burun buruna geldi.

Cadde tarafından gelen motosikletli çarpmamak için fren yapınca dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kask takmadı, metrelerce sürüklendi! Hatay'da dikkat çeken kaza - 1. Resim

Görüntülerde iki sürücünün de kask takmadığı dikkat çekti.

"KALKAR GİBİ OLDU, ARDINDAN YENİDEN BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Kaza anını anlatan Kemal Güler, "Motosikletli beş-altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor birdenbire çıkınca, vurmamak için frene basıldı ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı. Çok şükür, olayı yaralı olarak atlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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