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Kayseri’de feci olay: 1,5 yaşındaki bebek ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri, Soruşturma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Kayseri'de yaşandı. Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, yaşadığı evde ölü bulundu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki Muhammed Baki bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de feci olay: 1,5 yaşındaki bebek ölü bulundu - 1. Resim

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180 sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, 1,5 yaşındaki Muhammed Baki Ç.'yi hareketsiz bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kayseri’de feci olay: 1,5 yaşındaki bebek ölü bulundu - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muhammed Baki Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed Baki bebeğin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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