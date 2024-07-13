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Kerem Kınık'ın kızının karıştığı ölümlü kazada iki sürücü de kusurlu bulundu

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Kerem Kınık, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı 17 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne yol açmıştı. Kerem Kınık'ın kızının tutuksuz yargılanmasına karar verildiği kazayla ilgili tespit raporu ortaya çıktı. Raporda iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundu.

Kızılay Başkanlığından istifa eden Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarpmış ve 17 yaşındaki sürücünün ölümüne yol açmıştı. Fatma Zehra Kınık'ın kaza sonrasında tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, olayla ilgili tespit raporu yayımlandı. Her iki sürücü de kusurlu bulundu.

İKİ SÜRÜCÜ DE HATALI 

Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığı belirtildi.

Raporda sürücü Kınık'ınn "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar" maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Öztürk'ün de "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" maddesini ihlal etmesinden dolayı yüzde 50 kusurlu bulunduğu ifade edildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
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