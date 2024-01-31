Kilise saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı, katiller, sushi restoranında garsonmuş

Pazar günü masum bir vatandaşımızı kilisede katleden Rus ve Tacik asıllı iki DEAŞ’lının kullandığı araç ve bir silah bulundu. Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, katillerin Bahçelievler’de bir sushi restoranında “garson“ olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Santa Maria Kilisesi’ni, pazar ayini sırasında kar maskeleri ile basıp bir vatandaşımızı katleden DEAŞ’lı iki teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Rus ve Tacik asıllı katillerin, Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu ve ailesinin de bulunduğu kiliseye Polonya plakalı bir araçla geldiği tespit edildi. Emniyetin yaklaşık bir yıldır trafiğe çıkmadığını tespit ettiği araç, Beylikdüzü’nde otluk bir alanda bulundu.

SİLAH KURUSIKIDAN BOZMA

Güvenlik kamerası kayıtlarında iki saldırganın, içeride ateş ederken silahlarının tutukluk yaptığı ve ardından paniğe kapılarak kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube’den 150 kişilik özel ekip, güvenlik kameralarını ve MOBESE kayıtlarını didik didik ederek, hem canilerin hem de silahların izini sürdü. Teröristlerin kullandığı silahlardan biri Kemerburgaz-Bahçeköy arasındaki ormanda, dedektörle yapılan arama sonucu bulundu. İncelenmek üzere Emniyet’e götürülen silahın kurusıkıdan bozma olduğu anlaşıldı.

AYRI AYRI KEŞİF YAPMIŞLAR

Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, katillerin Bahçelievler’de bir sushi restoranında “garson“ olarak çalıştıkları, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı. Yapılan inceleme sonucu saldırganların, kilise çevresinde ayrı ayrı keşif yaptıkları, öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.