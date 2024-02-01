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    • Kilise saldırısından önce Kayseri’de sır toplantı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kilise Saldırısı, Sarıyer, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve 1 kişinin ölümüne neden şüphelilerin daha ocak ayının başında önce Kayseri'de bir evde sonra da bir otelde örgütsel toplantı yaptığı ortaya çıktı.

    Sarıyer’de geçtiğimiz pazar günü Santa Maria Kilisesi’ne gelen 2 maskeli saldırgan ayin sırasında silaha kalabalığa ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. aynı günün akşamında kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 60 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

    KAYSERİ'DE SIR TOPLANTI

    İstihbarat birimleri, hücrenin 5 Ocak’ta Kayseri'de içeriği tam olarak tespit edilemeyen, ancak örgütsel olduğu değerlendirilen bir görüşme yaptığını tespit etti. Bu görüşmenin perde arkası araştırılırken, zanlıların izine 7 Ocak’ta yine aynı şehirde bu defa bir otelde rastlandı.

    Saldırıyı gerçekleştiren şebekenin kilit isimlerinden David T., Amırjon K. ve Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K.D. ile Temurbek M.U.E., eylemden günler önce buluşmuş ve 2 araçla Kayseri'ye gelmişti.

    2 GÜN ARAYLA 2 BULUŞMA

    Şifreleri yavaş yavaş çözülen hücrenin, Kayseri’de “Abdullah” kod adlı Amenullah H. tarafından karşılanarak Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adrese götürüldüğü tespit edildi.

    Söz konusu adreste örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, bu kez 7 Ocak tarihinde 05.36 ve 17.18 saatleri arasında Melikgazi’de bir otelde buluştu. Otelde Amırjon K. ile beraberindeki Rasul A., Davıd T., Omadbek D. ve Temurbek E. adlı hücre üyeleri 205 numaralı odada, Omadbek D. ve Temurbek E.’nin ise otelin 305 numaralı odasında bir araya geldikleri tespit edildi.

    Kilise saldırısından önce Kayseri’de sır toplantı

    TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA GİTTİ

    Olay günü ve öncesinde kullanılan Polonya plakalı Hyundai aracın, hücrenin ‘kayıp’ üyesi sayılan Abdullo B. isimli bir Tacikistanlı tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı saptandı.

    Aracı Türkiye’ye sokan kişinin, aracın giriş yaptığı tarihten iki gün sonra, 29 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'dan Rusya‘nın başkenti Moskova’ya çıkış yaptığı aktarıldı.

    Polonya plakalı otomobilin yapılan PTS sorgulamasında ise 23 Ocak tarihinde havalimanı civarında ve 24 Ocak günü Fatih ilçesi civarında şüpheli Shamsullo R.’nin idaresinde kullanıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kilise SaldırısıSarıyer
    Haberler > Gündem > Kilise saldırısından önce Kayseri’de sır toplantı
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