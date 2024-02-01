Sarıyer'deki kilise saldırısında 34 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve 1 kişinin ölümüne neden olan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 34 şüpheliden 21'i 'adam öldürme ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından, 13'ü üse 'örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer’de geçtiğimiz pazar günü Santa Maria Kilisesi’ne gelen 2 maskeli saldırgan ayin sırasında silaha kalabalığa ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay sonrası kaçan saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. aynı günün akşamında kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 60 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

26 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Ayrıca 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

34 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Burada 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirmesiyle yaklaşık 7 buçuk saat ifade veren şüphelilerden 13'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 21'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUNCER CİHAN MERAK ETTİĞİ İÇİN KİLİSEYE GİRMİŞ

Olayda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan’ın ise gezmek için dışarıya çıktığı, kiliseye de merak ettiği için girdiği öğrenildi.

Cihan’ın kuzeni Murat Cihan, yaptığı açıklamada, “Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu. İlk defa gezmek için Sarıyer’e gitti. Giderken kiliseyi görüyor. Oraya giriyor. Ardından öldürüldü” diye konuştu.