Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Sarıyer'deki kilise saldırısında 34 şüpheliye tutuklama talebi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sarıyer&#039;deki kilise saldırısında 34 şüpheliye tutuklama talebi
    Kilise, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve 1 kişinin ölümüne neden olan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 34 şüpheliden 21'i 'adam öldürme ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından, 13'ü üse 'örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Sarıyer’de geçtiğimiz pazar günü Santa Maria Kilisesi’ne gelen 2 maskeli saldırgan ayin sırasında silaha kalabalığa ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. aynı günün akşamında kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 60 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

    26 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

    Ayrıca 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    34 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

    Burada 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirmesiyle yaklaşık 7 buçuk saat ifade veren şüphelilerden 13'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 21'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    TUNCER CİHAN MERAK ETTİĞİ İÇİN KİLİSEYE GİRMİŞ

    Olayda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan’ın ise gezmek için dışarıya çıktığı, kiliseye de merak ettiği için girdiği öğrenildi.

    Cihan’ın kuzeni Murat Cihan, yaptığı açıklamada, “Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu. İlk defa gezmek için Sarıyer’e gitti. Giderken kiliseyi görüyor. Oraya giriyor. Ardından öldürüldü” diye konuştu. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KiliseSaldırı
    Haberler > Gündem > Sarıyer'deki kilise saldırısında 34 şüpheliye tutuklama talebi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT Başkanı İbrahim Kalın ile kritik görüşme - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Kalın ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı ile görüştüAnkara'da DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu, 15 kişi gözaltına alındı - GündemAnkara'da DEAŞ operasyonuSosyal medyada gündem olmuştu: Şehit ailesinin evi bu ay teslim edilecek - GündemŞehit ailesinin evi bu ay teslim edilecekGünlerdir haber alınamayan adamı en son gören 2 şüpheli, canlı yayında gözaltına alındı - GündemCanlı yayında apar topar gözaltına alındılarCan Atalay kararına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk açıklama - GündemKurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklamasıMHP'de seçim öncesi sürpriz karar! Bahçeli'nin başdanışmanı görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı - GündemBaşdanışmanını görevden aldı, 3 ilçe başkanlığını kapattıKocaeli'de rehine krizi! Fabrikadan ik görüntüler geldi - GündemKocaeli'de rehine krizi!'Ramazan Hoca'nın son paylaşımlarından... 'Dükkanıma gelip rahatsız ediyorlar' - GündemKötü son geliyorum demiş!Millî Savunma Bakanlığı’ndan Eurofighter savaş uçağı açıklaması: Almanya'yı bekliyoruz! - Gündem'Almanya'yı bekliyoruz'
    Sonraki Haber Yükleniyor...