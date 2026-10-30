Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Enerji iş birliğinin arttırılması gerektiğini vurgulayan Caparov, ülkesinin önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahip olduğunu söyledi. Caparov "Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ankara'dan düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Enerji iş birliğinin arttırılması gerektiğinin altını çizen Caparov, ülkesinin önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Tarihi zirvede yaptığı konuşmada İhlas Holding ile yapılan iş birliğini örnek veren Caparov, "Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesini belirtmek isterim" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan enerjide iş birliğini geliştirme çağrısı: İhlas Holding'i örnek gösterdi

"ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ARTIRILMALI"

Caparov'un konuşmasından satır başları:

"Kırgız Hava Yolu şirketlerinin Avrupa Birliği Hava Güvenliği listesinden çıkarılması ülkelerimiz arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesi için yeni fırsatlar oluşturacaktır. İkinci öncelikli yönümüz enerji işbirliğinin arttırılması.

KAZARMAN HES KASKADI PROJESİ

Kırgız Cumhuriyeti önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahiptir. Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık %15'i kullanılmaktadır. Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesini belirtmek isterim. Enerji alanındaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğini geliştirmek amacıyla ilgili tüm yatırımcılar ortak girişimlerin hayata geçirilmesini davet ediyorum.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Üçüncü öncelikli alanımız iklim değişikliğiyle mücadeledir. İklim değişikliği ve buzulların erimesi ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle dağ ekosistem korunmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesini hızlandırmak lazım. Bu bağlamda ısı kölün korunması amacıyla Birleşmiş Milletler çatısı altında bir tröst fonu oluşturma girişimimizi uygulamak isterim. Söz konusu girişimi desteklemek ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için tüm ilgili ortaklarımızı işbirliği yapmaya davet ediyorum.

KAZARMAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

İhlas Holding tarafından Kırgızistan'da hayata geçirilecek Kazarman Hidroelektrik Santrali, Kırgızistan'ın enerji geleceğini belirleyen stratejik bir proje olarak ön plana çıkıyor.

Kırgızistan'ın uzun vadeli kalkınma planlarında kritik bir rol üstlenecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin enerji altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanması öngörülüyor. Projenin devreye alınmasının ardından Kırgızistan'ın enerji arzının güçlenmesi, sanayi üretiminin ivme kazanması ve ülkenin bölgesel enerji ihracat kapasitesinde önemli bir artış sağlanması bekleniyor.

Toplam 912 MW kurulu güce sahip Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, Kırgızistan'ın enerji tarihinde bugüne kadar hayata geçirilen en büyük ve en stratejik yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin doğal su kaynaklarını yüksek mühendislik teknolojileriyle enerjiye dönüştürecek proje, yalnızca elektrik üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Kırgızistan'ın ekonomik kalkınma vizyonu, enerji bağımsızlığı hedefi ve bölgesel güç konumu açısından da tarihi önem taşıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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