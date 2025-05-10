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Kırmızı ve yeşil bültenle aranan 2 şahıs yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya’da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

Türkiye'nin suçlularla amansız mücadelesi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya’da Interpol Kırmızı Bültenle, Gürcistan’da Yeşil Bültenle aranan 2 şahıs yakalandı.

Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R. Hatay’da, 

Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P. Antalya’da yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde,  Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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