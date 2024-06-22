Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Konya'da katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'da katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da seyir halindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Feci kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 65 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) hayatını kaybetti. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Akılalmaz kaza! Sonu olmayan yolda şarampole uçtularYıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahvaltı sofrasında dehşet! Başından tabancayla vuruldu - GündemKahvaltı sofrasında dehşet! Başından tabancayla vurulduEvinde 1.5 metrelik timsah besleyen şahıs gözaltına alındı! Tasmayla gezdirip video çekmiş - GündemBir de tasma takıp video çekmişBu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor - GündemBaş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyorAntalya'da 2 turist boğularak hayatını kaybetti - GündemTatil için Türkiye'ye gelmişlerdi...Yıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef oldu - Gündem19 yaşındaki çobanın feci sonu! Ölümü kahrettiAkılalmaz kaza! Sonu olmayan yolda şarampole uçtular - GündemSonu olmayan yolda şarampole uçtular
Sonraki Haber Yükleniyor...