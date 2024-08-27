Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Küçük çocuğa plastik kelepçeli işkence! Mardin'de dehşete düşüren olayda anne-babaya gözaltı

Küçük çocuğa plastik kelepçeli işkence! Mardin'de dehşete düşüren olayda anne-babaya gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen madde bağımlısı yabancı uyruklu H.A. (35) ve çocuğun annesi gözaltına alındı. Elleri plastik kelepçeli çocuk hastaneye kaldırılırken, baba H.A.'yı linç edilmekten polis kurtardı.

Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

35 yaşındaki madde bağımlısı Suriyeli H.A.'nın 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddialarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

İŞKENCECİ BABA VE ANNE GÖZALTINDA

H.A.'nın evinde arama yapan ekipler, küçük çocuğun elleri plastik kelepçeli halde bağlı olduğunu gördü.

Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gözaltına alınan baba H.A. polis ekipleri eşliğinde evden çıkarıldı.

Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu H.A.'yı polis kurtardı.

Öte yandan baba ile birlikte annenin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçük çocuğa plastik kelepçeli işkence! Mardin'de oğluna işkence yapan anne-baba gözaltında - 1. Resim

"KÜÇÜK ÇOCUK İŞKENCEDEN KURTULDU"

Öte yandan, konuyla ilgili konuşan H.A.'nın ev sahibi Necmettin Özgün, “Yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum." diye konuştu.

Olayın dün gerçekleştiğini belirten Özgün, küçük çocuğa işkence yapıldığını öğrendiklerini ve üzgün olduklarını belirtti. Özgün, "Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Çocuğun işkenceden kurtulduğunu anlatan ev sahibi Özgün, "Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları için online ziyaretçi kayıtları başladı!Mauro Icardi yeni otomobiliyle antrenmanda! Lamborghini Urus ne kadar?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti ve CHP'ye sert tepki: Bölücülük CHP’nin siyasetine sirayet etmiştir - Gündem"Bölücülük siyasetlerine sirayet etmiştir"İstanbul'un iki yakasında birbirinden farklı hava! Kime yağmur, kimine güneş... - Gündemİstanbul'un iki yakasında iki farklı hava2 kişi can vermişti! Kuyudaki facianın sebebi ortaya çıktı - Gündem2 kişi can vermişti! Kuyudaki facianın sebebi ortaya çıktıYanan ormanlık alanlara otel mi yapılıyor? Sosyal medyada gündem olmuştu... Ve açıklama geldi - GündemYanan ormanlık alanlara otel mi yapılıyor?İzmir'deki balık ölümleri... Uzmanlar açıkladı: Yılların kirlilik birikimi var - GündemUzmanlardan kritik İzmir uyarısı: Yılların birikimi var3 evladını katleden Vesim Şimşek, çocukları "Sizi annenize götüreceğim" diyerek kandırmış - Gündem"Sizi annenize götüreceğim" diyerek kandırmış
Sonraki Haber Yükleniyor...