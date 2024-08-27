Küçük çocuğa plastik kelepçeli işkence! Mardin'de dehşete düşüren olayda anne-babaya gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen madde bağımlısı yabancı uyruklu H.A. (35) ve çocuğun annesi gözaltına alındı. Elleri plastik kelepçeli çocuk hastaneye kaldırılırken, baba H.A.'yı linç edilmekten polis kurtardı.

Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

35 yaşındaki madde bağımlısı Suriyeli H.A.'nın 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddialarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

İŞKENCECİ BABA VE ANNE GÖZALTINDA

H.A.'nın evinde arama yapan ekipler, küçük çocuğun elleri plastik kelepçeli halde bağlı olduğunu gördü.

Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gözaltına alınan baba H.A. polis ekipleri eşliğinde evden çıkarıldı.

Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu H.A.'yı polis kurtardı.

Öte yandan baba ile birlikte annenin de gözaltına alındığı öğrenildi.

"KÜÇÜK ÇOCUK İŞKENCEDEN KURTULDU"

Öte yandan, konuyla ilgili konuşan H.A.'nın ev sahibi Necmettin Özgün, “Yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum." diye konuştu.

Olayın dün gerçekleştiğini belirten Özgün, küçük çocuğa işkence yapıldığını öğrendiklerini ve üzgün olduklarını belirtti. Özgün, "Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Çocuğun işkenceden kurtulduğunu anlatan ev sahibi Özgün, "Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum” diye konuştu.