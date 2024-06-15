Kurban Bayramı'nda milyonlara müjde! İşte ücretsiz otoyol, köprü ve toplu ulaşım hatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesini verdi. Uraloğlu toplu taşıma araçlarının, otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu.

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9 günlük Kurban bayramı tatili başladı. Milyonlarca kişiye ulaşım müjdesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, toplu taşıma araçlarının, otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uraloğlu "Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Kurban bayramında ücretsiz olacak toplu ulaşım hatları otoyol ve köprüler şu şekilde:

"15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."

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