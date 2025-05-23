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Kütahya'da son dakika deprem!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kütahya&#039;da son dakika deprem!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 21:26'da yaşandığı bildirildi.

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.6 şiddetinde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nden depreme yönelik yapılan açıklamada sarsıntının saat 21:26'da yaşandığı belirtildi. 

Kütahya'da son dakika deprem! - 1. Resim

Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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