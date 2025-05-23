Kütahya'da son dakika deprem!

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 21:26'da yaşandığı bildirildi.

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.6 şiddetinde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nden depreme yönelik yapılan açıklamada sarsıntının saat 21:26'da yaşandığı belirtildi.

Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştu.