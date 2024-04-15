Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuzey Irak'ta 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Irak&#039;ta 12 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yapılan son operasyonu duyurdu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmanlının ilk fethettiği topraklardaki evler restore edilmeyi bekliyor!Google Pixel 9, Apple benzeri bir yardım sistemine sahip olabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel, Filistin ziyaretini erteledi - GündemBugün Filistin'e gidecekti! Özel son kararını duyurduBombalı eylem hazırlığındalardı! PKK'nın kuryelerine 31 yıl hapis istemi - GündemPKK'nın kuryelerine 31 yıl hapis istemiFeci kazada 1'i bebek 2 kişi öldü; acılı kadın "Annem" diyerek feryat etti - GündemFeci kazada 2 kişi can verdi, "Annem" diyerek feryat ettiFilm gibi olay! Yanlış kişiyi vurdu, bayramda annesinin elini öperken yakalandı - GündemYanlış kişiyi vurdu, bayramlaşırken yakalandıİstanbullular yeni haftaya metro arızasıyla başladı: Yolcular tünelde yürüdü - Gündemİstanbul'da metro arızalandı, yolcular tünelde yürüdüTürkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte sıralı tam liste... - GündemTürkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte sıralı tam liste...
Sonraki Haber Yükleniyor...