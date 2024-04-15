Kuzey Irak'ta 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yapılan son operasyonu duyurdu.
"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı