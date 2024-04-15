Kuzey Irak'ta 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yapılan son operasyonu duyurdu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."