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    • Haberler > Gündem > Lahey'de son söz Türkiye'nin! Filistin için sözlü sunum yapılıyor

    Lahey'de son söz Türkiye'nin! Filistin için sözlü sunum yapılıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Lahey&#039;de son söz Türkiye&#039;nin! Filistin için sözlü sunum yapılıyor

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, Filistin için Lahey'de… Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada sunum yapıyor. "Türkiye, Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayacaktır." diyen Yıldız, "Filistinlilerin yaşam alanlarına engel konulmuştur." diye konuştu.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada yaptığı konuşmada, "İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim’de başlamadı. Bu çatışma bir önceki yüzyıla uzanmaktadır. Barışın önündeki engel açıktır. İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin derinleşmesi, iki devletli çözümünün uygulanmaması, yan yana iki devlet çözümünün hayata geçirilmemesidir” dedi.

    Yıldız, "İsrail'in son dönemdeki yapmış olduğu eylemler, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlamaktadır ve koşulsuz olarak kabul edilemezdir" dedi.

    Yıldız'ın sunumundan öne çıkanlar şöyle:

    Türkiye, Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayacaktır.

    Filistinlilerin yaşam alanlarına engel konulmuştur.

    İsrail, Gazze'ye Orta Çağ karanlığını yaşatıyor.

    İsrail'in son dönemdeki yapmış olduğu eylemler, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlamaktadır ve koşulsuz olarak kabul edilemezdir.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu ana kadar Gazze konusunda başarısız olmuştur.

    İsrail, hukuk dışı tek taraflı eylemlerine devam etmiş ve BM kararlarını hiçe saymıştır. İki devlet vizyonunu tehlikeye atmıştır.

    Ayrıntılar geliyor...

    Lahey'de son söz Türkiye'nin! Filistin için sözlü sunum yapılıyor - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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