Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı

İlkbahar aylarında kuzey yarım kürede bulunan üreme alanlarına gelen leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla göç yolculuklarına başladı. Konya'da mola vererek geceyi ağaçların üzerinde geçirdi.

Leylekler için göç zamanı çok başladı. Kış aylarını geçirmek için güney bölgelere göç eden leylek sürüleri Konya'nın Seydişehir İlçesine bağlı Çavuş Mahallesi'ne geldi.

Leyleklerin mola verdiği anlar doğa fotoğrafçıları için hayranlık uyandıran görüntülere sahne oldu.

Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Mısır Nil Vadisi'ni geçerek Güney Afrika'ya kadar göç edebiliyor.

Seydişehir'de mola veren leylekler ağaçlarda ve lambaların üzerinde dinlendi.

Lambaların üzerinde dinlenen leyleklerin kartpostallık fotoğrafları çekildi.

Özel olarak ayarlanmış gibi ana yoldaki lambalara dizilen leylekler gece boyu burada kaldılar.

Gece vakti dolunayın ışıkları leyleklerin molasına etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

Günün ağarmasıyla birlikte biten molanın ardından güneye doğru hareket başladı.

Güneye doğru mola vererek şehirleri ziyaret eden leylek sürüleri, Türkiye'nin pek çok noktasında doğa fotoğrafçıları için eşsiz görüntüler sunuyor.