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Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Gündem Haberleri  / AA

İlkbahar aylarında kuzey yarım kürede bulunan üreme alanlarına gelen leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla göç yolculuklarına başladı. Konya'da mola vererek geceyi ağaçların üzerinde geçirdi.

Leylekler için göç zamanı çok başladı. Kış aylarını geçirmek için güney bölgelere göç eden leylek sürüleri Konya'nın Seydişehir İlçesine bağlı Çavuş Mahallesi'ne geldi.

Leyleklerin mola verdiği anlar doğa fotoğrafçıları için hayranlık uyandıran görüntülere sahne oldu.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürüden görüntüler hayran bıraktı - 1. Resim

Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Mısır Nil Vadisi'ni geçerek Güney Afrika'ya kadar göç edebiliyor.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürüden görüntüler hayran bıraktı - 2. Resim

Seydişehir'de mola veren leylekler ağaçlarda ve lambaların üzerinde dinlendi.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı - 3. Resim

Lambaların üzerinde dinlenen leyleklerin kartpostallık fotoğrafları çekildi.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı - 4. Resim

Özel olarak ayarlanmış gibi ana yoldaki lambalara dizilen leylekler gece boyu burada kaldılar.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı - 5. Resim

Gece vakti dolunayın ışıkları leyleklerin molasına etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı - 6. Resim

Günün ağarmasıyla birlikte biten molanın ardından güneye doğru hareket başladı.

Leyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı - 7. Resim

Güneye doğru mola vererek şehirleri ziyaret eden leylek sürüleri, Türkiye'nin pek çok noktasında doğa fotoğrafçıları için eşsiz görüntüler sunuyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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