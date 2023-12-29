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    Lise tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci sırtından bıçaklandı

    Pendik’te bir lisede dehşet anları yaşandı. 9. sınıf öğrenci genç kız, okul tuvaletinde başka bir kız öğrenci tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Sırtından bıçaklanan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.

    Lise tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci sırtından bıçaklandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Korkunç olayın adresi bu kez İstanbul’un Pendik sınırları içerisinde kalan bir lise…

    İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, saat 08.30 sıralarında Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenci kızlar arasında okul binasındaki tuvalet arasında kavga yaşandı.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi S.S. isimli kız, başka bir kız öğrenci tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle okul tuvaletinde bıçaklı saldırıya uğradı.

    SIRTINDAN YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

    Saldırı sonrası aldığı bıçak darbeleriyle sırtından yaralanan S.S. isimli kız öğrenci çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

    Lise tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci sırtından bıçaklandı

    GÖZALTINA ALINDI

     Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IstanbulPendikLise
    Haberler > Gündem > Lise tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci sırtından bıçaklandı
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