Lise tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci sırtından bıçaklandı
Pendik’te bir lisede dehşet anları yaşandı. 9. sınıf öğrenci genç kız, okul tuvaletinde başka bir kız öğrenci tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Sırtından bıçaklanan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Korkunç olayın adresi bu kez İstanbul’un Pendik sınırları içerisinde kalan bir lise…
İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, saat 08.30 sıralarında Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenci kızlar arasında okul binasındaki tuvalet arasında kavga yaşandı.
BIÇAKLA SALDIRDI
İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi S.S. isimli kız, başka bir kız öğrenci tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle okul tuvaletinde bıçaklı saldırıya uğradı.
SIRTINDAN YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası aldığı bıçak darbeleriyle sırtından yaralanan S.S. isimli kız öğrenci çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
GÖZALTINA ALINDI
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı