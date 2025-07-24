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Mağaralara betonla mühür! Silah bırakma sürüyor, işte sahadaki son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mağaralara betonla mühür! Silah bırakma sürüyor, işte sahadaki son durum
PKK, Silahlanma, Terör, Türkiye, Kuzey Irak, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PKK’lılar, TSK ve MİT’in belirlediği noktalara silahlarını teslim ediyor. Ardından silahlar imha ediliyor. PKK’lıların yaşadıkları alanlar da bir daha kullanılmayacak şekilde yıkılıyor. Silah bırakan PKK’lıların büyük bölümü şu anda Kuzey Irak’ta... Türkiye’de bazı yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra bir bölümünün Türkiye’ye gelebileceği düşünülüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU - PKK’nın 11 Temmuz’da silahları imha etmeye başlaması ile yeni evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde, sahadan ilk bilgiler geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz’dan sonra silah bırakma süreci devam ediyor. PKK’lılar, Kuzey Irak’ta TSK ve MİT’in belirlediği noktalara silahlarını bırakıp gidiyor. Ardından silahlar yine TSK ve MİT’in gözetiminde bulundukları yerlerde imha ediliyor. PKK’lıların bıraktığı silahlar arasında henüz ABD menşeli bir silaha rastlanmadığı belirtilirken, yapılan değerlendirmeler, bu silahların ABD’ye geri verilmiş olabileceği yönünde. PKK’nın silahlarının sayısal olarak çokluğuna dikkat çekilirken, bazı silahların hava savunma sistemi olacak nitelikte yüksek kapasiteli olduğu ifade ediliyor.

BETONLA KAPATILIYOR 

Bir yandan da PKK’lıların boşalttığı yaşam alanlarında temizlik çalışması başlatıldı.  Özellikle 500-1.000 kişilik mağaralar, bir daha kullanılmayacak şekilde gerekirse betonla kapatılarak veya bombalanarak yok edilecek. PKK’nın kullandığı alanlardaki temizliğin Türkiye sınırına 30-35 kilometre uzaklıktaki yerlerden başlandığı, 120’den fazla yerleşim alanı bulunduğu, ilk aşamada Metina, Haftanin ve Hakurk bölgesindeki yaşam alanlarının imha edileceği, ardından da Gara ve Kandil’e girilerek, teröristlerin bulunduğu tüm hattın temizleneceği ifade ediliyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖNMEZ

Öte yandan silah bırakan PKK’lıların büyük bölümü şu anda Kuzey Irak’ta kalmaya devam ediyor. Türkiye’de bazı yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra PKK’lıların bir bölümünün Türkiye’ye gelebileceği düşünülüyor. Ancak güvenlik kaynaklarının analizlerinde, suça karışmamış olsa bile az sayıda PKK’lının Türkiye’ye geleceği değerlendiriliyor.

FESİH, İZLEME VE DOĞRULAMA

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin bilgiler verdiği, sürecin ‘Fesih, izleme ve doğrulama’ olmak üzere üç ayrı başlıkta yürütüldüğünü söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kalın, fesih aşamasının geride kaldığını, şu anda sahada silahları imha ile ilgili olarak bir izleme sürecinin işlediğini söyledi. Kalın, TSK ve MİT’in kurduğu mekanizmalarla da silahlar, mühimmatlar ve PKK’lıların yaşam alanlarının imhasına yönelik doğrulama yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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