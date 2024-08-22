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Mağdur Erkekler Platformu'nun "feministler ayırsın" açıklaması sosyal medyayı karıştırdı

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Mağdur Erkekler Platformu&#039;nun &quot;feministler ayırsın&quot; açıklaması sosyal medyayı karıştırdı

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Manisa'da yaşanan olay sonrasında "Neden sokaktaki insanlar müdahale etmedi" tartışmalarına Mağdur Erkekler Platformu'ndan açıklama geldi. "Feministler ayırsın" cevabı sosyal medyayı karıştırdı.

Manisa'da hamile kadının boşandığı eski kocası tarafından hunharca dövülmesi olayı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kullanıcıların bir kısmı "neden kimse kadını korumadı, oradaki başka erkekler ayırmalıydı" derken diğer bir kısmı bu olaylara karışıldığı takdirde yaşanan problemlere dikkat çekti.

Diğer yandan videoda sandalyede oturan Erkan Çiftçi'nin yüzde 60 engelli olduğu ve bu sebepten dolayı yardım edemediği ortaya çıktı.

MAĞDUR ERKEKLER PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya kullanıcıları arasında "Kadir Şeker" olayının müdahale edilmemesinde etkisi olduğu dile getirilirken "Mağdur Erkekler Platformu" adlı sayfanın haberi alıntılayarak yaptığı açıklama tartışmaları alevlendirdi.

Mağdur Erkekler Platformu'nun

"Erkek olarak kavgayı ayırmaya çalışınca ya bıçaklanıyoruz, ya dayak yiyen kadın kocasından değil bizden şikayetçi oluyor göz altına alınıyoruz ya da öldürülüyoruz. Kendi ailemiz sevenlerimiz var, söyleyin feministlere onlar ayırsın kavgaları." diyen platform, "Erkek olarak bir kavgaya girecekseniz mutlaka sevdiklerinizi düşünün, sonra karar verin." diyerek Adana'da yaşanan bir olaya dair haberin ekran görüntüsü paylaştı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Yüksek takipçili sayfaların da bu açıklamaları paylaşmasının ardından sosyal medya karıştı.

Bazı kullanıcılar "bunun kadın erkek olmakla alakası yok insan olmak alakası var" derken bazı kullanıcılar da platformun açıklamasını destekleyici ifadelerle feminist dernekleri eleştirdi.

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