Geçtiğimiz ay bir öğretmen tarafından makamında darp edilen Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, görevi bıraktığını açıkladı. Öncü, "idari sürecin, şüpheye mahal bırakmaksızın ilerlemesi büyük önem arz ediyor. Kendi talebimle görevimden ayrılarak, bakanlığımız merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunmuş bulunmaktayım" dedi.

Geçtiğimiz ay Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile bir öğretmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Arbede sırasında darp edilen Öncü, olayın ardından izne ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem darp olayı hem de kavganın çıkış nedenine ilişkin iddialarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, hakkında yürütülen idari soruşturmanın selameti açısından görevinden ayrıldığını duyurdu. Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunduğunu belirtti.

"SÜREÇ, ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKMAKSIIN İLERLEMELİ"

Fatih Öncü paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Göreve başladığım ilk günden itibaren Bolu'muzun evlatlarına daha aydınlık bir gelecek sunmak, eğitimde kaliteyi ve başarıyı sürdürülebilir biçimde yükseltmek amacıyla; büyük bir sorumluluk bilinci, meslek ahlakı ve kamu hizmeti anlayışıyla görev yaptım. İl Milli Eğitim teşkilatı olarak, şehrimizin eğitim camiasıyla birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarda temel hedefimiz; devletimizin bizlere tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek olmuştur. Son günlerde şahsım ve temsil ettiğim makamla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve değerlendirmeler nedeniyle yürütülen idari sürecin, hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın, sağlıklı, şeffaf ve objektif şekilde ilerlemesi büyük önem arz etmektedir.

"MERKEZ TEŞKİLATINDAN GÖREV TALEP ETTİM"

Eğitim gibi toplumsal değeri yüksek bir alanın, polemik ve spekülasyonlarla anılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu çerçevede; yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin selameti, kurumumuzun kurumsal yapısının korunması ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kendi talebimle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılarak, bakanlığımız merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunmuş bulunmaktayım. Yürütülen çalışmalar neticesinde gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Görev sürem boyunca birlikte çalışma imkanı bulduğum tüm mesai arkadaşlarıma, eğitim camiamıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

