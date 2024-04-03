Malatya sallandı, Naci Görür fay hattını işaret edip uyardı

Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.7'lik deprem sonrası yer bilimci Naci Görür açıklama yaptı. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay hattının stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler ürettiğini söyleyen Görür 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.

6 Şubat felaketinde ağır yıkım yaşayan kentlerin başında gelen Malatya, bu sabah saatlerinde korkutan bir artçıyla güne uyandı. Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu.

Deprem çevre illerden de hissedilirken bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktı.

'DİKKATLİ OLUN'

Depremin hemen ardından açıklama yapan yer bilimci Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır.