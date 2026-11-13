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Malatya'da şehit olan 4 askerin cenaze programları belli oldu

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Malatya'da şehit olan 4 askerin cenaze programları belli oldu
Başlık ResmiMalatya'da şehit olan 4 askerin cenaze programları belli oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenaze törenlerinin yapılacağı yer ve saatler açıklandı.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenaze programı belli oldu. Şehit pilotlar ve helikopter teknisyenleri, 14 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan cenaze programına göre, şehitlerden Kr. Plt. Bnb. Erdem Çimen'in cenazesi, İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Şehitliği'nde ikindi namazını müteakip saat 15.43'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Kr. Plt. Bnb. Orhun Pınar için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip saat 12.38'de cenaze töreni düzenlenecek.

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Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Belediye Meydanı Garajlar Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip saat 12.30'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ise Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camii'nde ikindi namazını müteakip saat 15.09'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğramıştı.

Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit olmuştu.

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