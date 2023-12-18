Marmara depremi korkuttu, uzmanlardan ilk açıklama geldi

18 Aralık 2023 00:28 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 00:28

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.52'te hissedilen deprem başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da paniğe neden olurken, gözler uzman isimlere çevrildi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKASI VAR MI?

11.18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası açıklamada bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı NTV yayınında, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti ve saha arama tarama çalışmalarının başladığını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi Yalova, Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."