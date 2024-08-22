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'Maymun Çiçeği aşısı' sözleri dikkat çekmişti... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı uzman isimlerin, çıktıkları televizyon programlarında, maymun çiçeği virüsünün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını iddia etti.

Ceyhan'ın da çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla insanları korkuya sevk ettiğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."

Şahin'e, birlik üyeleri de eşlik etti.

'Maymun Çiçeği aşısı' sözleri dikkat çekmişti... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu - 1. ResimMehmet Ceyhan

MEHMET CEYHAN NE DEMİŞTİ?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ceyhan, maymun çiçeği vakalarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirterek, bu duruma karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Ceyhan, aşı karşıtlığının salgınlarla mücadelede büyük bir engel oluşturduğunu ifade ederek "Eninde sonunda maymun çiçeği aşılaması yapılacak. Devlet şimdiden aşı karşıtlarını susturmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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