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Mehmetçik, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 15 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" ifadeleri dikkat çekti.

Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmayan Türk askeri, operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi - 1. Resim

KANDİL DE BOMBALANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Mehmetçik Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi - 2. Resim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" ifadeleri dikkat çekti.

Mehmetçik Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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