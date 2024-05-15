Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Merakla bekleniyordu, bakandan son açıklama geldi: Mülakat kaldırılacak mı?

Merakla bekleniyordu, bakandan son açıklama geldi: Mülakat kaldırılacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merakla bekleniyordu, bakandan son açıklama geldi: Mülakat kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ve düzenlemenin içeriğine ilişkin soru üzerine Tekin, sürecin bürokratik anlamda tamamlandığını söyledi.

'SALT YASAL DÜZENLEMELERLE ÇÖZÜLEBİLECEK KONULAR DEĞİL'

Tekin, düzenlemenin önce Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine sonrasında ise Genel Kurulun gündemine geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ne tür tedbirler aldığımızı daha önce de açıkladık. Hapis cezalarının artırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi, özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması... Yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Ancak şunun altını çizmek lazım, bu konular salt yasal düzenlemelerle çözülebilecek konular değil. Hep beraber toplumsal farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sektördeki bütün paydaşlarımız, toplumun bütün katmanları hep beraber bir farkındalık oluşturmamız sadece öğretmenlik için değil, şiddete maruz kalma potansiyeli olan bütün mesleklerle ilgili gerekiyor. Bunu özellikle istirham ediyorum."

Düzenlemenin ne zaman geleceğine yönelik sorunun yinelenmesi üzerine Tekin, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle komisyon gündemine gelecek. Oradaki tartışmaların seyrine göre Genel Kurul gündemine ne zaman geleceğini de orada göreceğiz" dedi.

'YÖNETMELİĞİMİZİ YAYIMLADIK, SÜRECİ İŞLETECEĞİZ'

Mülakatla ilgili bir soruya ise Tekin, şu cevabı verdi:

"Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz"

MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

Tekin, mülakatın tamamen kaldırılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail'in çekildiği Gazze'deki ez-Zeytun mahallesinden cesetler çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1.5 saat görüşmüşlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu - GündemErdoğan'dan Özgür Özel yorumuGezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala'nın talebine ret - GündemGezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala'nın talebine retAylık kazancı 3 milyon TL'yi aştı! Ekipler harekete geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi - GündemAylık kazancı 3 milyon TL'yi aştı, ekipler harekete geçtiIrak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi7 yaşındaki Mert'in ölümüne neden olmuştu: 'Şırıngalı çikolata' davasında yeni bilirkişi raporu talebi - Gündem'Şırıngalı çikolata' davasında yeni bilirkişi raporu talebiErdoğan'dan dikkat çeken mesajlar: Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz - Gündem"Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz"
Sonraki Haber Yükleniyor...