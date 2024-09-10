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Haberler > Gündem > Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı! Sağanak kuvvetli geliyor

Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı! Sağanak kuvvetli geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı! Sağanak kuvvetli geliyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını paylaştı, il il sağanağa karşı uyardı. Kuvvetli yağmur Ağrı ve Muş çevrelerinde beklenirken, sıcaklıklar Ege'de 3-5 derece azalacak. İstanbul'da ise özellikle gece saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 10 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yurdun sağanak beklenen illeri belli oldu. Sonbaharın ilk günlerinde sıcaklıklar yer yer artacak, bazı bölgelerde ise azalacak. Yağış doğu ve batı illerinde etkili olacak. İşte il il detaylar...

YURDUN İKİ UCUNA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Ege'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı! Sağanak kuvvetli geliyor - 1. Resim

10 EYLÜL 2024 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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