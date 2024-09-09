Meteoroloji tahminlerini paylaştı: İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı

Meteoroloji 9 Eylül 2024 hava durumu tahminini paylaştı, İstanbul ve birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yeni haftanın ilk gününde okulların da başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini açıkladı, sağanak beklenen iller belli oldu. İstanbul'da aralıklı sağanak görülecek, sıcaklıklarda ise büyük bir değişim beklenmiyor. İşte detaylar...

İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, günün hava durumu tahminlerine dair paylaşımda bulundu. Şen, "Bugün pazartesi Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış geçişleri görülecek. Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak. İstanbul'un kuzey kesimlerinde sabah ve öğlen yerel hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir 29 C." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık