İstanbul'u sağanak vurdu! Duvarlar devrildi, evleri su bastı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak sabah saatlerinde başladı. Bazı ilçelerde kısa sürede kuvvetli hissedilen yağmur su birikintileri oluşturdu, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Sağanağın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Eylül 2024 hava durumu raporunda İstanbul'a dikkat çekti, kuvvetli sağanak geçişlerinin olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Beklenen yağmur sabahın erken saatlerinde başladı.

ÜMRANİYE VE ÜSKÜDAR'I VURDU

Kentte dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

EYÜPSULTAN'DA BAHÇE DUVARI DEVRİLDİ

Eyüpsultan Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Akşemsettin Mahallesinde ise inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.

GAZİOSMAPAŞA, MALTEPE VE GÜNGÖREN'DE DE ETKİLİ OLDU

Gaziosmanpaşa'da yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle yolda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

Güngören Soğanlı Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

BAKIRKÖY'DE ANİDEN BASTIRDI

Bakırköy'de aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirirken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.