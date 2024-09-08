Meteoroloji'den İstanbul dahil sağanak uyarısı! Uzman isim 'daha kuvvetlisi geliyor' diyerek gün verdi

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Birçok kentte gün içerisinde yağmur beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için 'daha kuvvetlisi geliyor' diyerek gün verdi.

Meteoroloji 8 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, pazar planı yapanları yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. İstanbul'un birçok semtinde kuvvetli sağanak geçişleri sabah saatlerinden bu yana etkili olurken, Karadeniz kıyıları, Marmara ve İç Anadolu'nun birçok kentinde de gün boyunca yağmur bekleniyor.

ÇARŞAMBA-PERŞEMBE DAHA KUVVETLİ BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günün hava durumuna dair beklentileri paylaştı. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir.

Bugün Pazar, Marmara'da rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Sıcaklık 2 derece düştü, pazartesi tekrar 2 derece yükselir. Karadeniz kıyıları denize girmek için sakıncalı."

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu