Meteoroloji'den İstanbul dahil sağanak uyarısı! Uzman isim 'daha kuvvetlisi geliyor' diyerek gün verdi
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Birçok kentte gün içerisinde yağmur beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için 'daha kuvvetlisi geliyor' diyerek gün verdi.
Meteoroloji 8 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, pazar planı yapanları yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. İstanbul'un birçok semtinde kuvvetli sağanak geçişleri sabah saatlerinden bu yana etkili olurken, Karadeniz kıyıları, Marmara ve İç Anadolu'nun birçok kentinde de gün boyunca yağmur bekleniyor.
ÇARŞAMBA-PERŞEMBE DAHA KUVVETLİ BEKLENİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günün hava durumuna dair beklentileri paylaştı. Şen, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'un bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir.
Bugün Pazar, Marmara'da rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Sıcaklık 2 derece düştü, pazartesi tekrar 2 derece yükselir. Karadeniz kıyıları denize girmek için sakıncalı."
KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM YOK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi