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Çorum'da sağanak yağış dereyi taşırdı, hayvanları telef etti

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Çorum&#039;da sağanak yağış dereyi taşırdı, hayvanları telef etti
Gündem Haberleri  / AA

Çorum'un Alaca ilçesi Sarısüleyman köyünde Çınar Deresi taştı, hayvanlar telef oldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kümes hayvanları telef oldu, 2 otomobil sel sularının altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Çorum'da sağanak yağış dereyi taşırdı, hayvanları telef etti - 1. Resim

Yağışın şiddetini artırdığı Sarısüleyman köyünde Çınar Deresi taştı, köy merkezindeki birçok yol sel sularıyla kaplandı.

2 aracın sel sularıyla kaplandığı köyde bazı ev, ahır ve depoları su bastı.

Çorum'da sağanak yağış dereyi taşırdı, hayvanları telef etti - 2. Resim

Su baskınları nedeniyle bazı kümes hayvanları telef oldu.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın neden olduğu tahribatı gidermek için Alaca Belediyesi ve Alaca Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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